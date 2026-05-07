Exposition Entre deux mondes Impasse du Colombier Aubagne

Aubagne

Exposition Entre deux mondes

Du 20/06 au 17/10/2026 le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

sauf les 14 juillet et 15 août.

Vernissage de l’exposition vendredi 19 juin à 18h30. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-20

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-06-20

Plongez dans l’exposition Entre deux mondes .

Cette exposition collective réunit les univers de 2 artistes autour du dessin.

Céline Marin, dont les dessins surréalistes et humoristiques mêlent quotidien et absurdité, et Quentin Spohn, dont les toiles monumentales et satiriques explorent les excès de la société contemporaine.

Une rencontre entre poésie décalée et imaginaires déjantés. .

Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr

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English :

Immerse yourself in the Entre deux mondes exhibition.

This collective exhibition brings together the worlds of 2 artists around the theme of drawing.

L’événement Exposition Entre deux mondes Aubagne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile