Aubagne

Julien Lieb en concert Naufragés Tour !

Vendredi 21 août 2026 à partir de 21h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Retrouvez Julien Lieb en tournée à Aubagne pour son Naufragés Tour !

Après avoir atteint la finale de la Star Academy en 2024, suivi de leur tournée à guichets fermés, c’est cette fois-ci en solo que revient Julien Lieb.



Julien Lieb façonne un univers sensible, sincère et raffiné, où chaque détail compte.

Sa plus grande force ?

Une résilience profonde, forgée par les épreuves et sublimée par la musique. Chaque note, chaque mot qu’il écrit porte la trace de ce parcours intime, toujours à la recherche d’authenticité et d’émotion vraie.



Aujourd’hui, sa voix porte son histoire.



Fort du succès de ses singles Le Jeu , déjà disque d’or, et de son hit actuel Autrement , Julien Lieb dévoile son tout premier album, Naufragé. Un premier album très attendu, qui lui vaudra le NRJ Music Awards de la Révélation Masculine francophone 2025. .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

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English :

Catch Julien Lieb on tour in Aubagne for his “Naufragés Tour”!

L’événement Julien Lieb en concert Naufragés Tour ! Aubagne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile