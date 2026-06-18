Julien Lieb en concert Naufragés Tour ! Aubagne
Julien Lieb en concert Naufragés Tour ! Aubagne vendredi 21 août 2026.
Aubagne
Julien Lieb en concert Naufragés Tour !
Vendredi 21 août 2026 à partir de 21h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Retrouvez Julien Lieb en tournée à Aubagne pour son Naufragés Tour !
Après avoir atteint la finale de la Star Academy en 2024, suivi de leur tournée à guichets fermés, c’est cette fois-ci en solo que revient Julien Lieb.
Julien Lieb façonne un univers sensible, sincère et raffiné, où chaque détail compte.
Sa plus grande force ?
Une résilience profonde, forgée par les épreuves et sublimée par la musique. Chaque note, chaque mot qu’il écrit porte la trace de ce parcours intime, toujours à la recherche d’authenticité et d’émotion vraie.
Aujourd’hui, sa voix porte son histoire.
Fort du succès de ses singles Le Jeu , déjà disque d’or, et de son hit actuel Autrement , Julien Lieb dévoile son tout premier album, Naufragé. Un premier album très attendu, qui lui vaudra le NRJ Music Awards de la Révélation Masculine francophone 2025. .
Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr
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English :
Catch Julien Lieb on tour in Aubagne for his “Naufragés Tour”!
L’événement Julien Lieb en concert Naufragés Tour ! Aubagne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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