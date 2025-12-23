Cavalcade de Beaudinard Aubagne
dimanche 9 août 2026 · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
Cavalcade de Beaudinard
Dimanche 9 août 2026 à partir de 10h30. Beaudinard Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Grande cavalcade traditionnelle, dans la plus pure tradition avec bénédiction, vente du gaillardet et pour finir soirée musicale.
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Beaudinard Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98
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English :
Great traditional cavalcade, in the purest tradition with blessing, sale of gaillardet and to finish musical evening.
L’événement Cavalcade de Beaudinard Aubagne a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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