Informations pratiques

Aubagne

Cavalcade de Beaudinard

Dimanche 9 août 2026 à partir de 10h30. Beaudinard Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Grande cavalcade traditionnelle, dans la plus pure tradition avec bénédiction, vente du gaillardet et pour finir soirée musicale.

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Beaudinard Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

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English :

Great traditional cavalcade, in the purest tradition with blessing, sale of gaillardet and to finish musical evening.

L’événement Cavalcade de Beaudinard Aubagne a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile