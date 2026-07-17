Visite guidée de la Poterie Ravel, poterie ravel, Aubagne

Informations pratiques

Visite guidée de la Poterie Ravel 18 et 19 septembre poterie ravel Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Nous vous accueiilons pour un voyage dans le temps au travers de nos ateliers pour une visite guidée d’environ 40 mm. Vous allez découvrir un patrimoine industristriel et artisanal datant du 19ème siècle, des gestes ancestraux au service d’un artisanat éternel. Fabrication de la pâte argileuse, le potier, la fabrication des assiettes, pichets comme les grands vases de jardin.

poterie ravel 8 Av. des Goums, 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442824200 http://www.poterie-ravel.com https://www.facebook.com/poterieravel/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/p/C942Vd8s3Rl/ Manufacture de céramique fabriquant des vases de jardin et de la vaisselle depuis 1837. Entreprise familiale depuis 6 générations. 5 000 m2 au cœur de la ville d’Aubagne pour découvrir tous les métiers de la terre: le glaiser, les tourneurs, les émailleurs et les enfourneurs- Visite guidée le vendredi 18 et samedi 19 septembre de 10h00à 16h00. Nous appliquerons une remise de 20% sur certaines collections de vases de jardin à cette occasion. Sortie et direction centre ville d’Aubagne- Parking

Nous vous accueiilons pour un voyage dans le temps au travers de nos ateliers pour une visite guidée d’environ 40 mm. Vous allez découvrir un patrimoine industristriel et artisanal datant du 19ème au…

©julie liger