Parcours d’art public urbain Impasse du Colombier Aubagne
Parcours d’art public urbain Impasse du Colombier Aubagne mercredi 22 juillet 2026.
Aubagne
Parcours d’art public urbain
Mercredi 22 juillet 2026 de 9h30 à 11h30.
Samedi 29 août 2026 de 9h30 à 11h30. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-29
À travers plus de 40 ans d’œuvres d’arts disséminé dans le centre ville, découvrez Aubagne autrement. Ce parcours d’art public urbain vous invite à partir à la rencontre de plus de 20 créations installées dans l’espace public.
Sculptures, fresques et interventions artistiques jalonnent les rues et les places de la ville.
Une balade culturelle et conviviale pour porter un nouveau regard sur le patrimoine urbain, découvrir l’histoire locale et explorer la manière dont l’art dialogue avec le quotidien des habitants. .
Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr
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English :
Discover Aubagne in a different way, through over 40 years of artworks scattered around the city center. This urban public art trail invites you to encounter more than 20 creations installed in public spaces.
L’événement Parcours d’art public urbain Aubagne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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