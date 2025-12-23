Informations pratiques

Aubagne

Finale du concours ChantEnScène

Jeudi 16 juillet 2026 de 20h30 à 23h.

Grande finale. Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Grande finale !

Première partie Sébastien Arena chanteur du groupe DUST, suivi des gagnantes de l’édition 2025, puis place au concours ! Le seul concours de chant de la région avec des musiciens en live !!!

ChantEnScène© est un concours de chant passionnant qui offre une opportunité exceptionnelle aux chanteurs et chanteuses de tous horizons de monter sur scène et de montrer leur talent vocal.

3 Catégories

Petits Ados adultes 10 finalistes.



500 places assises .

Cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Grand finale!

Opening act: Sébastien Arena, singer with the group DUST, followed by the winners of the 2025 edition, then it’s time for the contest! The region’s only singing competition with live musicians!

L’événement Finale du concours ChantEnScène Aubagne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile