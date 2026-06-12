Visite & atelier patrimoine des Pénitents Noirs Impasse du Colombier Aubagne
Visite & atelier patrimoine des Pénitents Noirs Impasse du Colombier Aubagne samedi 18 juillet 2026.
Aubagne
Visite & atelier patrimoine des Pénitents Noirs
Samedi 18 juillet 2026 de 10h30 à 11h30. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18 11:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Découvrez ou redécouvrez la riche histoire des Pénitents d’Aubagne. À travers l’architecture extérieure et intérieure de la chapelle des Pénitents Noirs.
Retracez leurs parcours, leurs missions et le rôle de ce bâtiment emblématique d’Aubagne à travers les siècles. Apprenez-en plus sur les matériaux de construction de l’époque grâce à la technique de l’empreinte par frottage. .
Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr
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English :
Discover or rediscover the rich history of Aubagne’s Pénitents. Through the exterior and interior architecture of the Pénitents Noirs chapel.
L’événement Visite & atelier patrimoine des Pénitents Noirs Aubagne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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