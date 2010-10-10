Festimôme Parc Jean Moulin Aubagne

Aubagne

Festimôme

Du jeudi 23 au dimanche 26 juillet 2026 le jeudi à partir de 18h. Le vendredi et les week-ends de 10h à 23h. Parc Jean Moulin Avenue du 21 août 1944 Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-23

Festimôme fête ses 25 ans et ça va être mémorable !

Des spectacles, des ateliers, des concerts et bien plus encore viendront animer un long week-end haut en couleur !Enfants

Cette année, c’est l’anniversaire Festimôme a 25 ans ! Un quart de siècle à vous faire vibrer, rire et rêver sous les arbres du parc Jean-Moulin. Pour fêter ça comme il se doit, on se retrouve du 23 au 26 juillet 2026 pour quatre jours de spectacles, d’ateliers et de moments magiques à partager en famille.

Une quinzaine de compagnies pour émerveiller petits et grands ! Une chasse au trésor, un grand village circassien et des ateliers créatifs tous les jours. .

Parc Jean Moulin Avenue du 21 août 1944 Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Festimôme is celebrating its 25th anniversary? and it’s going to be a memorable one!

Shows, workshops, concerts and much more will enliven a colorful long weekend!

L’événement Festimôme Aubagne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile