Aubagne

Soirée Nostalgie génération 80

Vendredi 7 août 2026 de 21h à 0h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Dj set, 3 heures de tubes des années 80 !

Venez danser aux rythmes des plus grands tubes des années 80 avec cette soirée DJ set. Une ambiance festive et rétro vous attend pour une nuit inoubliable ! .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

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English :

Dj set, 3 hours of 80s hits!

L’événement Soirée Nostalgie génération 80 Aubagne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile