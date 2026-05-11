Soirée Nostalgie génération 80 Aubagne
Soirée Nostalgie génération 80 Aubagne vendredi 7 août 2026.
Aubagne
Soirée Nostalgie génération 80
Vendredi 7 août 2026 de 21h à 0h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Dj set, 3 heures de tubes des années 80 !
Venez danser aux rythmes des plus grands tubes des années 80 avec cette soirée DJ set. Une ambiance festive et rétro vous attend pour une nuit inoubliable ! .
Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98
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English :
Dj set, 3 hours of 80s hits!
L’événement Soirée Nostalgie génération 80 Aubagne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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