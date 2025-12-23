Soirée Souvenir de la Provence Village des Santons en Provence Aubagne
mercredi 19 août 2026 · Village des Santons en Provence · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
Soirée Souvenir de la Provence
Mercredi 19 août 2026 de 18h à 20h. Village des Santons en Provence 16 avenue Antide Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 20:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Dans le cadre du marché à la céramique et aux santons, le Village des Santons, vous offre 3 soirées estivales.Familles
Souvenir de la Provence spectacle avec musique et chants provençaux, démonstration de danses traditionnelles. .
Village des Santons en Provence 16 avenue Antide Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 18
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English :
As part of the ceramics and santons market, the Village des Santons invites you to three summer evenings.
L’événement Soirée Souvenir de la Provence Aubagne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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