Soirée Souvenir de la Provence Village des Santons en Provence Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

Soirée Souvenir de la Provence

Mercredi 19 août 2026 de 18h à 20h. Village des Santons en Provence 16 avenue Antide Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Dans le cadre du marché à la céramique et aux santons, le Village des Santons, vous offre 3 soirées estivales.Familles

Souvenir de la Provence spectacle avec musique et chants provençaux, démonstration de danses traditionnelles. .

Village des Santons en Provence 16 avenue Antide Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 18

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English :

As part of the ceramics and santons market, the Village des Santons invites you to three summer evenings.

L’événement Soirée Souvenir de la Provence Aubagne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile