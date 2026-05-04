Festival Pirate Parc Jean Moulin Aubagne

Aubagne

Festival Pirate

Du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026 de 10h à 17h30. Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Premier festival Pirate du sud Est ! Le festival s’articule autour d’un fil conducteur original le tour du monde des Pirates.

Cette manifestation proposera une programmation riche et accessible à tous.Familles

Cet événement inédit en Provence invite le public, petits et grands, à embarquer pour un véritable voyage à travers le temps et les continents.

Tout au long du week-end, les visiteurs suivront les aventures d’Olivier Levasseur à travers différentes escales (Europe, Afrique, et bien d’autres), à la découverte des cultures, des traditions, des musiques et des danses du monde.

À leur arrivée, chaque participant recevra un Passeport Pirate, à compléter au fil des animations grâce à des tampons collectés sur les différents stands, pour une expérience immersive et ludique unique.

Animations et spectacles autour de l’univers des pirates et des cultures du monde.

Concerts et performances musicales internationales.

Danses traditionnelles venues de différents pays.

Parade artistique le samedi à 17h

Nocturne le samedi soir avec un concert pirate du groupe Barbar’O Rhum.

Spectacle de feu et ambiance maritime.

Concert de musique irlandaise le dimanche accompagné de danseurs inspirés de Riverdance.



Plus de 10 associations d’Aubagne et de Marseille seront mobilisées pour faire de ce festival un moment fort du territoire.

Un village artisanal et gastronomique viendra enrichir l’expérience avec

Créateurs et artisans locaux.

Spécialités culinaires du monde.

Objets et décorations autour de l’univers pirate et des cultures internationales. .

Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 46 50 21 tortugaetlespirates@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The first Pirate festival in the Southeast! The festival is built around an original theme: the Pirate?s World Tour.

The event will offer a rich program accessible to all.

L’événement Festival Pirate Aubagne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile