2e édition du Pint of Science Aubagne Rooftop Garlabar Aubagne

Aubagne

2e édition du Pint of Science Aubagne

Lundi 18 mai 2026 de 19h30 à 21h30.

Ouverture des portes 19H. Rooftop Garlabar 4, cours voltaire Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 19:30:00

fin : 2026-05-18 21:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Créé en 2013, le festival Pint of Science revient du 18 au 20 mai 2026 dans 500 villes, dont Aubagne pour sa 2e édition. Chercheurs et grand public s’y retrouveront pour partager la science dans une ambiance conviviale.

Explorez l’infiniment petit grâce à des techniques de microscopie. Entre images du vivant et analyse de la matière, découvrez comment ces outils éclairent la complexité du monde et ses enjeux environnementaux.



Micro-merveilles: L’infiniment petit révélé

Stéphan Borensztajn, ingénieur en microscopie à l’Institut de Physique du Globe de Paris, est spécialiste du microscope électronique à balayage. Dans son ouvrage Macrocosmos , il révèle la beauté du monde microscopique à travers des images spectaculaires, colorisées, montrant micro-organismes et structures invisibles à l’œil nu, où science rime avec émerveillement. Il nous dévoilera les coulisses de ses clichés.



Ce que nos yeux ne voient pas… mais que la science révèle

Dr Sabrina BERLENDIS (Enseignante Biotech Académie Aix-Marseille)

Comprendre le monde implique d’élargir notre perception au-delà du visible. Comment observer l’invisible ou l’infiniment petit, comme certains micropolluants ? Grâce à des outils scientifiques (microscopie Raman, MEB-EDX, fluorescence), il devient possible d’explorer la matière autrement. À travers mes travaux, découvrez comment ces technologies révèlent la complexité du monde. .

Rooftop Garlabar 4, cours voltaire Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Created in 2013, the Pint of Science festival returns from May 18 to 20, 2026 in 500 towns, including Aubagne for its 2nd edition. Researchers and the general public will come together to share science in a convivial atmosphere.

L’événement 2e édition du Pint of Science Aubagne Aubagne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile