Circuit : La ronde des Templiers, Ancienne forge, Sauvagnas

Informations pratiques

Circuit : La ronde des Templiers 19 et 20 septembre Ancienne forge Lot-et-Garonne

Tarif : 5 € par personne

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire de Sauvagnas à travers un jeu de piste inédit mêlant patrimoine, énigmes et mystères templiers.

Suivez un parcours de 2,6km au cœur du village et de ses environs, explorez ses lieux emblématiques, résolvez les énigmes laissées par les gardiens du Temple et rassemblez les indices qui vous permettront de percer un secret transmis depuis plus de sept siècles.

Accessible à tous, en famille ou entre amis, cette aventure ludique vous invite à découvrir le patrimoine et l’histoire locale sous un nouveau regard.

Animation proposée par L’Arche des Mystères.

Ancienne forge Place Max et Renée Brun 47340 Sauvagnas Sauvagnas 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte de l’histoire de Sauvagnas à travers un jeu de piste inédit mêlant patrimoine, énigmes et mystères templiers.

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