Circuit ludique en autonomie des sites clunisiens autour de Cluny et son abbaye, Centre-ville de Cluny, Cluny
samedi 19 septembre 2026 · Centre-ville de Cluny · Cluny
Informations pratiques
Circuit ludique en autonomie des sites clunisiens autour de Cluny et son abbaye 19 et 20 septembre Centre-ville de Cluny Saône-et-Loire
Dépliant à récupérer dans les offices de tourisme du territoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Avec ce jeu ludique, à faire en autonomie, découvrez plusieurs sites clunisiens de la vallée de la Grosne : le Clos des Vignes du Maynes à Cruzille, Blanot, le doyenné de Saint-Hippolyte à Bonnay-Saint-Ythaire, le doyenné de Chazelle à Cormatin, Saint-Gengoux-le-National.
Centre-ville de Cluny 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Parcours street art dans les rues de la ville de Cluny. Parking du centre-ville.
Avec ce jeu ludique, à faire en autonomie, découvrez plusieurs sites clunisiens de la vallée de la Grosne : le Clos des Vignes du Maynes à Cruzille, Blanot, le doyenné de Saint-Hippolyte à le doyenné…
© CT1
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