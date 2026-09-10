Circuit ludique en autonomie des sites clunisiens autour de Cluny et son abbaye, Centre-ville de Cluny, Cluny

Informations pratiques

Circuit ludique en autonomie des sites clunisiens autour de Cluny et son abbaye 19 et 20 septembre Centre-ville de Cluny Saône-et-Loire

Dépliant à récupérer dans les offices de tourisme du territoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec ce jeu ludique, à faire en autonomie, découvrez plusieurs sites clunisiens de la vallée de la Grosne : le Clos des Vignes du Maynes à Cruzille, Blanot, le doyenné de Saint-Hippolyte à Bonnay-Saint-Ythaire, le doyenné de Chazelle à Cormatin, Saint-Gengoux-le-National.

Centre-ville de Cluny 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Parcours street art dans les rues de la ville de Cluny. Parking du centre-ville.

Avec ce jeu ludique, à faire en autonomie, découvrez plusieurs sites clunisiens de la vallée de la Grosne : le Clos des Vignes du Maynes à Cruzille, Blanot, le doyenné de Saint-Hippolyte à le doyenné…

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