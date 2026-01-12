National d’élevage de Léonberg Rue des Griottons Cluny
National d’élevage de Léonberg Rue des Griottons Cluny samedi 12 septembre 2026.
Rue des Griottons Espace des Griottons Cluny Saône-et-Loire
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
2026-09-12
Rassemblement de Leonberg, concours et défilé dans les rues de Cluny.
AU PROGRAMME
Samedi
10h début des épreuves TAN, TRR, confirmation
13h 15h moment d’échange avec L. Parisot autour du Léonberg et de ses activités
15h défilé dans les rues de Cluny
17h entrée en salle pour l’assemblée générale.
19h apéritif offert par le CFL
Dimanche
7h30 entrée des chiens
9h présentation des juges sur le ring d’honneur puis début des jugements
Ring d’honneur dans l’après-midi
Tombola en début de ring d’honneur
Tout au long du week-end boutique du CFL, stand gaufres, food truck traiteur, buvette et achat de ticket pour la tombola du dimanche. .
Rue des Griottons Espace des Griottons Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté club.leonberg@gmail.com
