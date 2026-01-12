National d’élevage de Léonberg Rue des Griottons Cluny

National d’élevage de Léonberg

Rue des Griottons Espace des Griottons Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Rassemblement de Leonberg, concours et défilé dans les rues de Cluny.

AU PROGRAMME

Samedi

10h début des épreuves TAN, TRR, confirmation

13h 15h moment d’échange avec L. Parisot autour du Léonberg et de ses activités

15h défilé dans les rues de Cluny

17h entrée en salle pour l’assemblée générale.

19h apéritif offert par le CFL

Dimanche

7h30 entrée des chiens

9h présentation des juges sur le ring d’honneur puis début des jugements

Ring d’honneur dans l’après-midi

Tombola en début de ring d’honneur

Tout au long du week-end boutique du CFL, stand gaufres, food truck traiteur, buvette et achat de ticket pour la tombola du dimanche. .

Rue des Griottons Espace des Griottons Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté club.leonberg@gmail.com

English : National d’élevage de Léonberg

