National d’élevage de Léonberg Rue des Griottons Cluny

Rue des Griottons Espace des Griottons Cluny Saône-et-Loire

Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

2026-09-12

Rassemblement de Leonberg, concours et défilé dans les rues de Cluny.

AU PROGRAMME
Samedi
10h début des épreuves TAN, TRR, confirmation
13h 15h moment d’échange avec L. Parisot autour du Léonberg et de ses activités
15h défilé dans les rues de Cluny
17h entrée en salle pour l’assemblée générale.
19h apéritif offert par le CFL

Dimanche
7h30 entrée des chiens
9h présentation des juges sur le ring d’honneur puis début des jugements
Ring d’honneur dans l’après-midi
Tombola en début de ring d’honneur

Tout au long du week-end boutique du CFL, stand gaufres, food truck traiteur, buvette et achat de ticket pour la tombola du dimanche.   .

Rue des Griottons Espace des Griottons Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   club.leonberg@gmail.com

English : National d’élevage de Léonberg

