Concours Hippique Grand National de dressage Terrains Equivallée Cluny

Concours Hippique Grand National de dressage Terrains Equivallée Cluny vendredi 18 septembre 2026.

Concours Hippique Grand National de dressage

Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Rendez-vous sur les terrains d’Equivallée

Consultez le planning prévisionnel de l’événement sur la page Facebook d’Equivallée Haras National de Cluny ou sur leur site Internet.   .

Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73  sport@ehnc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours Hippique Grand National de dressage

L’événement Concours Hippique Grand National de dressage Cluny a été mis à jour le 2025-12-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II