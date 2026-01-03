Concours Hippique Grand National de dressage Terrains Equivallée Cluny
Concours Hippique Grand National de dressage Terrains Equivallée Cluny vendredi 18 septembre 2026.
Concours Hippique Grand National de dressage
Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Rendez-vous sur les terrains d’Equivallée
Consultez le planning prévisionnel de l’événement sur la page Facebook d’Equivallée Haras National de Cluny ou sur leur site Internet. .
Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73 sport@ehnc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours Hippique Grand National de dressage
L’événement Concours Hippique Grand National de dressage Cluny a été mis à jour le 2025-12-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II