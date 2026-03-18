Circuit patrimoine Au coeur du feu Ferme du Parcot Échourgnac

Circuit patrimoine Au coeur du feu

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le circuit patrimoine Au cœur du feu propose une journée de découverte autour du rôle du feu dans la vie quotidienne et les savoir-faire traditionnels.

Ce parcours thématique invite les participants à explorer trois lieux emblématiques du territoire la Ferme du Parcot à Échourgnac, le Musée André Voulgre à Mussidan et la Poterie du Repaire au Château de Fratteau à Neuvic.

À travers ces visites, le public découvre comment le feu a transformé la matière et façonné les pratiques domestiques et artisanales cuisine au four, travail de la poterie ou encore usages du foyer.

Le circuit se déroule sur la journée, de 9h30 à 17h30, et comprend un casse-croûte paysan à la Ferme du Parcot.

Une expérience conviviale et culturelle pour redécouvrir le patrimoine et les traditions du territoire.

Tarif billet unique 27 € billet duo 50 €.

Sur réservation 05 53 81 99 28 .

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com

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English : Circuit patrimoine Au coeur du feu

L’événement Circuit patrimoine Au coeur du feu Échourgnac a été mis à jour le 2026-03-14 par Vallée de l’Isle en Périgord