Balade musicale Ferme du Parcot Échourgnac

Échourgnac

Balade musicale

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

25ème édition de la balade musicale du Parcot départs à 18h30 et 19h. Groupes musicaux à travers la forêt de la Double sur le sentier découverte 21h15 Repas champêtre sur réservation balade + repas 29 €, repas seul 20 €, balade seule 11 €, tarifs réduits pour les adhérents et les enfants 05 53 81 99 28 .

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com

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English :

L’événement Balade musicale Échourgnac a été mis à jour le 2026-06-09 par Vallée de l’Isle en Périgord