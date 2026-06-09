Balade musicale Ferme du Parcot Échourgnac
Balade musicale Ferme du Parcot Échourgnac vendredi 7 août 2026.
Échourgnac
Balade musicale
Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
25ème édition de la balade musicale du Parcot départs à 18h30 et 19h. Groupes musicaux à travers la forêt de la Double sur le sentier découverte 21h15 Repas champêtre sur réservation balade + repas 29 €, repas seul 20 €, balade seule 11 €, tarifs réduits pour les adhérents et les enfants 05 53 81 99 28 .
Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com
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English :
L’événement Balade musicale Échourgnac a été mis à jour le 2026-06-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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