Atelier jeune public Ferme du Parcot Échourgnac
vendredi 24 juillet 2026 · Ferme du Parcot · Échourgnac
Informations pratiques
Échourgnac
Atelier jeune public
Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Atelier jeune public –15h-17h. Les serpents, ces super héros ! Pour les 5-12 ans. Sur inscription. 5€/enf. Ferme du Parcot 05 53 81 99 28 .
Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28
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English : Atelier jeune public
L’événement Atelier jeune public Échourgnac a été mis à jour le 2026-07-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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