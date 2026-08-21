UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Port

Circuit Patrimoine en péril, La Friche, Le Port

samedi 19 septembre 2026 · La Friche · Le Port

Circuit Patrimoine en péril, La Friche, Le Port

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Friche
Adresse
97420
Ville
97420 Le Port
Tarif
Inscription en ligne

Circuit Patrimoine en péril Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 La Friche

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine raviver et réimaginer la ville à vélo. Une balade de 2 heures où vous vous laisserez guider et émerveiller.
La balade est pour tous à partir de 10 ans.
2 créneaux vous sont proposés : 9h30 et 13h30.
Les inscriptions se font en ligne sur reservation.culturel@ville-port.re

La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion 0262423131 [{« link »: « mailto:reservation.culturel@ville-port.re »}] Ancien centre de tri Parking place des cheminots
Venez découvrir le patrimoine raviver et réimaginer la ville à vélo. Une balade de 2 heures où vous vous laisserez guider et émerveiller.

©Ville de Le Port

À voir aussi à Le Port