Concert Nathalie Natiembé et K*ravage, La Friche, Le Port

samedi 19 septembre 2026 · La Friche · Le Port

Informations pratiques

Concert Nathalie Natiembé et Brice Nauroy Samedi 19 septembre, 20h30 La Friche La Réunion

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Nathalie Natiembé et Brice Nauroy présentent K*Ravage pour faire découvrir des textes enfouis.

La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262423131 Ancien centre de tri Parking place des cheminots

Nathalie Natiembé s’associe à Kravage pour faire découvrir des textes enfouis.

©Le Port