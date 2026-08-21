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AGENDA · Le Port

Concert Nathalie Natiembé et K*ravage, La Friche, Le Port

samedi 19 septembre 2026 · La Friche · Le Port

Concert Nathalie Natiembé et K*ravage, La Friche, Le Port

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Friche
Adresse
97420
Ville
97420 Le Port
Département
La Réunion
Tarif
Entrée libre

Concert Nathalie Natiembé et Brice Nauroy Samedi 19 septembre, 20h30 La Friche La Réunion

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Nathalie Natiembé et Brice Nauroy présentent K*Ravage pour faire découvrir des textes enfouis.

La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262423131 Ancien centre de tri Parking place des cheminots
Nathalie Natiembé s’associe à Kravage pour faire découvrir des textes enfouis.

©Le Port

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