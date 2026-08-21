AGENDA · Le Port
Concert Nathalie Natiembé et K*ravage, La Friche, Le Port
samedi 19 septembre 2026 · La Friche · Le Port
Informations pratiques
Concert Nathalie Natiembé et Brice Nauroy Samedi 19 septembre, 20h30 La Friche La Réunion
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Nathalie Natiembé et Brice Nauroy présentent K*Ravage pour faire découvrir des textes enfouis.
La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262423131 Ancien centre de tri Parking place des cheminots
Nathalie Natiembé s’associe à Kravage pour faire découvrir des textes enfouis.
©Le Port
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