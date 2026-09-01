Circuit Pontcirq et ses environs Pontcirq
samedi 19 septembre 2026 · Pontcirq
Informations pratiques
Pontcirq
Circuit Pontcirq et ses environs
530 Route du Bourg Pontcirq Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez pour une randonnée découverte à travers le village de Pontcirq et ses environs
Partez pour une randonnée découverte à travers le village de Pontcirq et ses environs. Au fil du parcours, explorez les paysages, le patrimoine et l'histoire de cette commune de caractère, accompagnés de passionnés qui partageront leurs connaissances du territoire.
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530 Route du Bourg Pontcirq 46150 Lot Occitanie
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English :
Set out on a discovery hike through the village of Pontcirq and its surroundings
L’événement Circuit Pontcirq et ses environs Pontcirq a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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