Informations pratiques

Pontcirq

Circuit Pontcirq et ses environs

530 Route du Bourg Pontcirq Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez pour une randonnée découverte à travers le village de Pontcirq et ses environs

Partez pour une randonnée découverte à travers le village de Pontcirq et ses environs. Au fil du parcours, explorez les paysages, le patrimoine et l'histoire de cette commune de caractère, accompagnés de passionnés qui partageront leurs connaissances du territoire.

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530 Route du Bourg Pontcirq 46150 Lot Occitanie

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English :

Set out on a discovery hike through the village of Pontcirq and its surroundings

L’événement Circuit Pontcirq et ses environs Pontcirq a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cahors Vallée du Lot