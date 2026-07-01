Circuit : promenade guidée « les trésors cachés du Tréport », Médiathèque municipale, Le Tréport

Informations pratiques

Circuit : promenade guidée « les trésors cachés du Tréport » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque municipale Seine-Maritime

Durée 1h30; RDV médiathèque, 15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Cette animation propose un parcours guidé ludique au coeur du Tréport, invitant les participants à un véritable voyage à travers le temps et le monde.Conçu par une ancienne architecte, ce circuit accessible à tous( enfants, familles, curieux et séniors) encourage l’observation active sous forme de jeux pour découvrir les trésors cachés de la ville : son port, ses rues, sa falaise avec ses points de vue sur le paysage urbain et maritime et son patrimoine en péril. A chaque étape, les visiteurs sont amenés à comparer le Tréport d’hier et d’aujourd’hui, tout en établissant des liens inattendus avec d’autres paysages et architectures du monde, transformant ainsi la découverte du patrimoine local en une expérience immersive, sensible et participative.

Médiathèque municipale 18 place de l’église, 76470 Le Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 84 88 Parking gratuit place de l’église

Cette animation propose un parcours guidé ludique au coeur du Tréport, invitant les participants à un véritable voyage à travers le temps et le monde.Conçu par une ancienne architecte, ce circuit à :…

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