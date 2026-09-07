Circuit : rallye patrimoine, Musée du Poiré, Barenton

Informations pratiques

Circuit : rallye patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Musée du Poiré Manche

Posséder un véhicule pour se déplacer d’un lieu à un autre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les Musées du Mortainais (Musée du Poiré, Musée de la céramique de Ger, et Parc musée du granit de Saint-Michel de Montjoie) s’associent afin de vous proposer chacun un rallye à la découverte de leur patrimoine local. En équipe, vous serez amenés à silloner la campagne afin de résoudre des énigmes.

Musée du Poiré 1664 Route du Poiré, 50720 Barenton, France Barenton 50720 Manche Normandie +33233595622 https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/musee-du-poire-barenton.html Installé depuis 1983 dans un ancien corps de ferme du bocage normand, le Musée du Poiré met en scène d’étonnantes collections sur l’évolution des produits et techniques cidricoles. Le parcours de visite évoque l’activité du cidrier, de l’origine de la culture du pommier et du poirier à la distillation permettant d’obtenir le Calvados. Le gadage, pour écraser les fruits, comme le pressoir à longue étreinte sont là, grandeur nature, vieux de plusieurs siècles sur le sol de terre battue, près des futailles dans la cave toute proche, au cœur d’un bocage marqué par la présence de vergers de poiriers hautes tiges. Au terme du parcours, la boutique de produits fermiers locaux ponctue la visite. Parking voiture et vélo.

Les Musées du Mortainais (Musée du Poiré, Musée de la céramique de Ger, et Parc musée du granit de Saint-Michel de Montjoie) s’associent afin de vous proposer chacun un rallye à la découverte de leur…

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