Circuit : rallye pédestre, découverte du patrimoine local de manière ludique et pédagogique, Place Jeanne Painel, Hambye

Informations pratiques

Circuit : rallye pédestre, découverte du patrimoine local de manière ludique et pédagogique Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Jeanne Painel Manche

3€ par questionnaire, 1 questionnaire par groupe, dernier départ à 13h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

L’association Hambye, Patrimoine et Nature, vous propose un rallye pédestre comprenant 2 parcours. Le premier dans le bourg d’Hambye (environ 30 min) et le deuxième aux alentours de l’église (environ 20 min).

Dernier départ à 13 h 00

Vous trouverez sur place un questionnaire à remplir alternant questions et informations sur le patrimoine local. Des lots récompenseront les plus observateurs d’entre vous.

Grâce au partenariat avec l’association Deuch’ et Compagnie, vous pourrez vous rendre d’un site à l’autre dans une magnifique 2 cv.

Place Jeanne Painel Place Jeanne Painel, 50450 Hambye Hambye 50450 Manche Normandie 0770087351 https://www.facebook.com/associationhambyepatrimoineetnature Parkings dans le bourg et à la salle des fêtes toute proche

L’association Hambye, Patrimoine et Nature, vous propose un rallye pédestre comprenant 2 parcours. Le premier dans le bourg d’Hambye (environ 30 min) et le deuxième aux alentours de l’église (environ…

Hambye, Patrimoine et Nature