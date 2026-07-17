Circuit : sur la route des menhirs, Maison des menhirs des Bondons, Les Bondons

Informations pratiques

Circuit : sur la route des menhirs Samedi 19 septembre, 14h00 Maison des menhirs des Bondons Lozère

Gratuit. Sans réservation. Sentier non ombragé, prévoir chapeau, chaussures adaptées et eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée des menhirs de la Veissière par Philippe Galant, ingénieur de recherche à la DRAC et spécialiste des mégalithes.

Pendant 1h30, découvrez les particularités des menhirs des Bondons au fil de ce parcours.

Rendez-vous à 14h à la Maison des menhirs des Bondons.

Maison des menhirs des Bondons 74 route de lozérette, 48400 Les Bondons Les Bondons 48400 Lozère Occitanie 04 66 49 66 14 Centre d’interprétation des mégalithes de Lozère

Bar – restaurant Parking VL et bus, vélo

Borne recharge électrique

Espace scénographique en accès libre

Visite guidée des menhirs de la Veissière par Philippe Galant, ingénieur de recherche DRAC, spécialiste des mégalithes.

©Cécile Fock-Chow-Tho – CD48