Conférence sur les menhirs des Bondons, Maison des menhirs des Bondons, Les Bondons

samedi 19 septembre 2026 · Maison des menhirs des Bondons · Les Bondons

Informations pratiques

Conférence sur les menhirs des Bondons Samedi 19 septembre, 17h30 Maison des menhirs des Bondons Lozère

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Conférence animée par Philippe Galant, ingénieur de recherche à la DRAC, consacrée aux mégalithes lozériens et aux sociétés du Néolithique.

Maison des menhirs des Bondons 74 route de lozérette, 48400 Les Bondons Les Bondons 48400 Lozère Occitanie 04 66 49 66 14 Centre d’interprétation des mégalithes de Lozère

Bar – restaurant Parking VL et bus, vélo

Borne recharge électrique

Espace scénographique en accès libre

Conférence tenue par Philippe Galant, ingénieur de recherche à la DRAC, sur la thématique des mégalithes lozériens et les sociétés du néolithique.

©Cécile Fock-Chow-Tho_CD48