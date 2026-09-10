Circuit : sur les traces du Bagnas, Aire d’observation de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas, Marseillan

Informations pratiques

Circuit : sur les traces du Bagnas Samedi 19 septembre, 09h00 Aire d’observation de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas Hérault

Gratuit. Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au cours d’une balade en pleine nature, remontez le temps et partez à la recherche des indices laissés au fil des époques dans le Bagnas. Ils témoignent des liens étroits qui unissent l’être humain à cet étang si particulier depuis des temps immémoriaux.

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/adena

Aire d’observation de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas Route de Sète, 34300 Marseillan Marseillan 34340 Hérault Occitanie 04 67 01 60 23 http://www.adena-bagnas.fr https://www.facebook.com/RNduBagnas [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/adena »}] Le Bagnas est une zone humide littorale méditerranéenne de 600 ha environ, véritable poumon vert entre les stations balnéaires du Cap d’Agde et de Marseillan plage. Classée Réserve Naturelle Nationale depuis 1983 et Site Natura 2000, cet espace protégé, ancienne saline, a été acquis par le Conservatoire du Littoral dans les années 2000. Ce site accueille une biodiversité importante liée à des milieux naturels variés (lagunes, sansouïres, prés salés…) et abrite ainsi une faune et une flore très riches : oiseaux, reptiles, amphibiens, flore… Parking disponible, accessibilité vélos.

Au cours d’une balade en nature, remontez le temps et retrouvez les indices semés à chaque époque dans le Bagnas, témoins des liens entre l’Homme et cet étang si particulier depuis la nuit des temps !

© ADENA