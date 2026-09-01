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AGENDA · Marseillan

JOURNÉES DU PATRIMOINE Marseillan

samedi 19 septembre 2026 · Marseillan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Place de la République
Ville
34340 Marseillan
Département
Hérault
Tarif

Marseillan

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Place de la République Marseillan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées du patrimoine de Marseillan visite du clocher de l’église Saint Jean-Baptiste avec panorama sur la ville et la lagune de Thau ; visite guidée de la ville en petit train
  .

Place de la République Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 4 61 21 82 43 

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English : JOURNÉES DU PATRIMOINE

Marseillan Heritage Days: a tour of the bell tower of Saint Jean-Baptiste Church, offering a panoramic view of the town and the Thau Lagoon; a guided tour of the town aboard a miniature train

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE Marseillan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MARSEILLAN

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