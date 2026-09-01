JOURNÉES DU PATRIMOINE Marseillan
samedi 19 septembre 2026 · Marseillan
Informations pratiques
Marseillan
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Place de la République Marseillan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées du patrimoine de Marseillan visite du clocher de l’église Saint Jean-Baptiste avec panorama sur la ville et la lagune de Thau ; visite guidée de la ville en petit train
.
Place de la République Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 4 61 21 82 43
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English : JOURNÉES DU PATRIMOINE
Marseillan Heritage Days: a tour of the bell tower of Saint Jean-Baptiste Church, offering a panoramic view of the town and the Thau Lagoon; a guided tour of the town aboard a miniature train
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE Marseillan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MARSEILLAN
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