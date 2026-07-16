Circuit touristique de Champigneulles, Ville de Champigneulles (Parking du collège Julien Franck), Champigneulles

Informations pratiques

Circuit touristique de Champigneulles Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Ville de Champigneulles (Parking du collège Julien Franck) Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire auprès du Service culture de la mairie : 03 83 34 23 33. Groupes limités à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Laissez-vous embarquer pour des visites théâtralisées du patrimoine Champigneullais. Un patrimoine historique (château de haut, église, château de bas) et naturel (parc du château) est mis à l’honneur à travers ce circuit qui vous fait découvrir tous les secrets de ces lieux.

Ville de Champigneulles (Parking du collège Julien Franck) 36 rue de Nancy, 54115 Champigneulles Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est D’après Henri Lepage, le village de Champigneulles était autrefois un franc-alleu qu’une dame, nommée Hérisende (ou Hersende), avait donné à saint Gauzelin, évêque de Toul, lequel en fit don, en 935, à l’abbaye de Bouxières-aux-Dames, qu’il venait de fonder. Le même auteur indique, dans un autre ouvrage, que c’est le comte Alborfe (ou Albolfe, ou Albolfus) qui donna, vers 940, sa ville de Champigneulles au monastère de Saint-Arnoul, composée de «l’église avec le ban, tant en manses qu’en maisons, terres cultes et incultes, prés, champs, moulins, etc.». Cette apparente contradiction n’en est peut-être pas une.

Laissez-vous embarquer pour des visites théâtralisées du patrimoine Champigneullais. Un patrimoine historique (château de haut, église, château de bas) et naturel (parc du château) est mis à à ce qui…

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