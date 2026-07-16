Visite commentée de la brasserie de Champigneulles, Brasserie, Champigneulles

Informations pratiques

Visite commentée de la brasserie de Champigneulles Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00 Brasserie Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire – groupes limités à 25 adultes –

réservé aux plus de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour beaucoup aujourd’hui, le nom de Champigneulles est synonyme d’un moment convivial autour d’une belle bière blonde… Sa brasserie vous ouvre exceptionnellement ses portes. Découvrez l’ensemble du process de fabrication de la fameuse bière de Champigneulles : brassage, filtration, conditionnement…

Brasserie 2 rue Gabriel Bour 54250 Champigneulles Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Pour beaucoup aujourd’hui, le nom de Champigneulles est synonyme d’un moment convivial autour d’une belle bière blonde… Sa brasserie vous ouvre exceptionnellement ses portes. Découvrez l’ensemble du…

©Thomas Abay