UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Champigneulles

Visite commentée de la brasserie de Champigneulles, Brasserie, Champigneulles

samedi 19 septembre 2026 · Brasserie · Champigneulles

Visite commentée de la brasserie de Champigneulles, Brasserie, Champigneulles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Brasserie
Adresse
2 rue Gabriel Bour 54250 Champigneulles
Ville
54250 Champigneulles
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
Réservation nécessaire – groupes limités à 25 adultes – réservé aux plus de 18 ans

Visite commentée de la brasserie de Champigneulles Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00 Brasserie Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire – groupes limités à 25 adultes –
réservé aux plus de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour beaucoup aujourd’hui, le nom de Champigneulles est synonyme d’un moment convivial autour d’une belle bière blonde… Sa brasserie vous ouvre exceptionnellement ses portes. Découvrez l’ensemble du process de fabrication de la fameuse bière de Champigneulles : brassage, filtration, conditionnement…

Brasserie 2 rue Gabriel Bour 54250 Champigneulles Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Pour beaucoup aujourd’hui, le nom de Champigneulles est synonyme d’un moment convivial autour d’une belle bière blonde… Sa brasserie vous ouvre exceptionnellement ses portes. Découvrez l’ensemble du…

©Thomas Abay

À voir aussi à Champigneulles (Meurthe-et-Moselle)