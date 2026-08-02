Circuit urbain « Les fabuleux destins de l’Usine 4 », Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver, Sarreguemines

Informations pratiques

Circuit urbain « Les fabuleux destins de l’Usine 4 » 19 et 20 septembre Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver Moselle

Limité à 50 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, les Musées de Sarreguemines proposent un parcours inédit en lien avec l’exposition « Les fabuleux destins de l’Usine 4 » ! Ce circuit urbain vous fera découvrir l’histoire et les secrets de l’usine n°4, la dernière unité de production de la Faïencerie qui a définitivement fermée ses portes depuis 2007.

Départ de visite le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre à 13h30 – 14h15 – 15h15 – 16h

Circuit d’une heure et trente minutes environ entre le Musée de la Faïence et la friche des Faïenceries (ancienne usine sur la rive droite de la Sarre). Départ au Musée de la Faïence à l’heure indiquée

Jauge : 50 personnes par groupe

Gratuit, pour tous, dans la limite des places disponibles.

Pour le circuit uniquement, inscription obligatoire par mail à l’adresse museum@mairie-sarreguemines.fr ou par téléphone au 03.87.98.95.30. L’inscription ne sera validée qu’après réception d’une confirmation de la part des Musées de Sarreguemines.

Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver 17 rue poincaré, 57200 Sarreguemines, France Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33387989350 https://www.sarreguemines-museum.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0387989530 »}, {« type »: « email », « value »: « museum@mairie-sarreguemines.fr »}] [{« link »: « mailto:museum@mairie-sarreguemines.fr »}] Le musée est installé dans les anciens appartements de Paul de Geiger, directeur des faïenceries de Sarreguemines entre 1871 et 1913.

Les collections du musée de la Faïence illustrent l’évolution technique et artistique de la faïencerie. Le point fort de l’établissement est, sans conteste, le jardin d’hiver de Paul de Geiger.

La faïencerie de Sarreguemines, créée en 1790, produit de la faïence fine, du grès et de la porcelaine. Elle connaît une croissance très importante au XIXe siècle. Vers 1900, elle emploie plus de 3 000 ouvriers et se classe parmi les manufactures les plus importantes d’Europe. La qualité de ses réalisations lui permet de remporter de nombreuses médailles lors d’expositions nationales et internationales. Les activités de la faïencerie sont largement documentées. Accès depuis la gare et le centre-ville : 5 min à pied Parkings à proximité : Parking Hôtel de Ville, Parking Grande Armée, Parking de la Gare

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, les Musées de Sarreguemines proposent un parcours inédit en lien avec l’exposition « Les fabuleux destins de l’Usine 4 » ! Ce circuit urbain vous…

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