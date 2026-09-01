Spectacle EquiDanse Kauffer Équitation Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Spectacle EquiDanse

Kauffer Équitation 110 rue de Deux-Ponts Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-13

La magie du spectacle équestre s’invitera à Sarreguemines pour une représentation d’EquiDanse, dans le cadre de leur tournée estivale dans le Grand Est.

Depuis 2021, EquiDanse parcourt la région Grand Est pour proposer au public des spectacles qui marient chevaux, danse et art équestre. Un moment enchanteur, où se rencontrent grâce et puissance.

Pendant 1h30, le public est emporté à travers 12 nouveaux tableaux, où se succèdent danseuses, cavaliers et chevaux lusitaniens dans une mise en scène à la fois poétique et spectaculaire.

Au programme

· Chorégraphies de Flamenco, Danse Orientale et Danse Tzigane, véritables fusions entre les danseuses, les cavaliers et les chevaux.

· Une valse unique avec deux couples cheval/cavalier.

· La voltige cosaque, discipline acrobatique à cheval.

· Chevaux en liberté, un moment d’émotion où la complicité entre humain et animal est mise à l’honneur.

· Dextre, un tableau impressionnant mettant en scène un cavalier et deux chevaux dans une parfaite synchronisation.

Le tout se déroule en intérieur, dans un cadre intimiste et confortable pour toute la famille.

Réservation en ligne https://www.equidanse.net/sarreguemines/

Billetterie également disponible sur place le jour du spectacle.Tout public

18 .

Kauffer Équitation 110 rue de Deux-Ponts Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 7 82 11 39 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The magic of equestrian performance is coming to Sarreguemines for an EquiDanse show, as part of their summer tour of the Grand Est region.

Since 2021, EquiDanse has been touring the Grand Est region, offering audiences shows that blend horses, dance, and equestrian art. An enchanting experience where grace and power come together.

For 1 hour and 30 minutes, the audience is swept away through 12 new scenes, featuring a succession of dancers, riders, and Lusitano horses in a production that is both poetic and spectacular.

On the program:

%B7 Flamenco, Oriental, and Gypsy dance choreographies—true fusions between the dancers, riders, and horses.

%B7 A unique waltz featuring two horse-and-rider pairs.

%B7 Cossack vaulting, an acrobatic discipline performed on horseback.

%B7 Horses performing freely—a moving moment that highlights the bond between human and animal.

%B7 “Dextre,” an impressive scene featuring a rider and two horses in perfect synchronization.

The entire show takes place indoors, in an intimate and comfortable setting for the whole family.

Online reservations: https://www.equidanse.net/sarreguemines/

Tickets are also available at the door on the day of the show.

L’événement Spectacle EquiDanse Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES