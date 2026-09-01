Journées Européennes de la Culture Juive Conférence Kaddish pour un prof rue du Colonel Cazal Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Journées Européennes de la Culture Juive Conférence Kaddish pour un prof

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17 20:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Laurence Jost-Lienhard, professeure agrégée d’histoire-géographie et enseignante au Lycée Adrien-Zeller à Bouxwiller, viendra présenter son livre du même nom.

Les persécutions dont a été victime la communauté juive rurale du Pays de Hanau attestent de la nécessité d’en préserver le souvenir. Elles s’inscrivent dans une mémoire collective confrontée au Judenrein alsacien et à la Shoah. Des recherches dans les archives du lycée de Bouxwiller ainsi que des témoignages précieux ont permis à Laurence Jost-Lienhard et à ses élèves de retracer les parcours de vie d’un professeur, Maurice Bloch, déporté à Auschwitz par le convoi 62 du 20 novembre 1943, et d’élèves aux destins tragiques les frères Roger et Jacques Joseph, déportés par le convoi 48 du 13 février 1943, Samuel (Samy) Rothkopf, fusillé à la frontière suisse le 23 décembre 1942 et Benno (Benoît) Malz, tué dans un char en novembre 1944 devant Belfort. Animée par la nécessité de transmettre la mémoire et d’impliquer les plus jeunes, l’auteure redonne vie à des êtres dont on ne savait ce qu’ils étaient devenus. Nées en Alsace, ces histoires touchent bien d’autres régions, telles le Cher avec la tragédie des puits de Guerry, le Jura, le Doubs, l’Isère, la Haute-Vienne et la Dordogne, terres d’accueil des réfugiés juifs alsaciens.

L’auteure

Laurence Jost-Lienhard en plus d’être professeure, est également maire de Bosselshausen et secrétaire générale de l’association des Maires et Présidents d’intercommunalités 67. Avec plusieurs classes d’élèves, l’auteure a entrepris un travail de

mémoire qui a conduit à la réalisation d’un film documentaire, Kaddish pour un prof , récompensé par le Prix Annie et Charles Corrin, et qui a obtenu le Prix à l’éducation citoyenne de l’Ordre national du Mérite (Bas-Rhin), en 2020. Membre de l’association Stolpersteine 67, Laurence Jost-Lienhard a initié la pose de pavés mémoriels à Bouxwiller et à Ingwiller, en juillet 2021.Tout public

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rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

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English :

Laurence Jost-Lienhard, an associate professor of history and geography and a teacher at the Lycée Adrien-Zeller in Bouxwiller, will be presenting her book of the same name.

The persecution suffered by the rural Jewish community of the Pays de Hanau underscores the need to preserve the memory of these events. These events are part of a collective memory shaped by the “Judenrein” policy in Alsace and the Holocaust. Research in the archives of the Bouxwiller high school, along with valuable testimonies, enabled Laurence Jost-Lienhard and her students to trace the life stories of a teacher, Maurice Bloch, who was deported to Auschwitz on Convoy 62 on November 20, 1943, and of students who met tragic fates: the brothers Roger and Jacques Joseph, who were deported on Convoy 48 on February 13, 1943, Samuel (Samy) Rothkopf, shot at the Swiss border on December 23, 1942, and Benno (Benoît) Malz, killed in a tank in November 1944 outside Belfort. Driven by the need to preserve memory and engage younger generations, the author brings to life stories whose fates were once unknown. Although these stories originated in Alsace, they touch on many other regions, such as the Cher department with the tragedy of the Guerry wells, the Jura, the Doubs, the Isère, Haute-Vienne, and the Dordogne—regions that welcomed Jewish refugees from Alsace.

The author:

Laurence Jost-Lienhard, in addition to being a teacher, is also the mayor of Bosselshausen and secretary general of the Association of Mayors and Intermunicipal Presidents 67. Together with several classes of students, the author undertook a

memorial project that led to the production of a documentary film, *Kaddish for a Teacher*, which won the Annie and Charles Corrin Prize and received the National Order of Merit’s Prize for Civic Education (Bas-Rhin) in 2020. As a member of the Stolpersteine 67 association, Laurence Jost-Lienhard spearheaded the installation of memorial pavers in Bouxwiller and Ingwiller in July 2021.

L’événement Journées Européennes de la Culture Juive Conférence Kaddish pour un prof Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES