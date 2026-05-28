Circuit : visite guidée « mémoires photographiques d’une industrie locale », Musée des instruments à vent, La Couture-Boussey

Informations pratiques

Circuit : visite guidée « mémoires photographiques d’une industrie locale » 19 et 20 septembre Musée des instruments à vent Eure

Durée 1h, visite en extérieur, prévoir tenue adaptée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

En lien avec le Bicentenaire de la photographie, le Musée des instruments à vent vous propose de partir sur les traces des manufactures instrumentales de la Couture-Boussey. À l’aide de photographies d’archives, (re)découvrez l’histoire de ces ateliers qui ont façonné la vie du village à travers un parcours en ville.

Départ du Musée des instruments à vent

Musée des instruments à vent 2 Rue d’Ivry, 27750 La Couture-Boussey, France La Couture-Boussey 27750 2, rue d’Ivry Eure Normandie 33232362880 https://www.lemiv.fr https://www.facebook.com/MuseeMiv/;https://twitter.com/MuseeMiv;https://www.instagram.com/museemiv/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 36 28 80 »}, {« type »: « email », « value »: « miv@epn-agglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lemiv.fr/fr/evenements »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MuseeMiv »}, {« owner »: {« uid »: 6229160, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-28T08:16:15.242Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « miv@epn-agglo.fr », « response »: {« passId »: 414795857, « isPending »: false, « addressId »: 28353}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « miv@epn-agglo.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-28T08:16:14.839Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2341307, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-28T08:16:14.981Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 463494324, « id »: 1}, {« passId »: 463494328, « id »: 2}, {« passId »: 463494332, « id »: 3}, {« passId »: 463494335, « id »: 4}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789821000000, « id »: 1}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789828200000, « id »: 2}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789907400000, « id »: 3}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789914600000, « id »: 4}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-28T08:16:15.241Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/414795857 »}] Situé dans la campagne normande, le musée des instruments à vent conserve et valorise l’histoire sociale, artistique et économique du bassin couturiot, connu comme le “berceau des instruments à vent” depuis le XVIIe siècle.

Les collections, composées de plus de 300 instruments, d’outils, de machines et de documents d’archives, témoignent de la richesse de la tradition manufacturière au travers des siècles. Parkings gratuits à proximité ; un arrêt de bus devant le musée ; musée en plain-pied

En lien avec le Bicentenaire de la photographie, le Musée des instruments à vent vous propose de partir sur les traces des manufactures instrumentales de la Couture-Boussey. À l’aide de photographies…

©MIV