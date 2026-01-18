Circus Arena Soirée Jeux Le Circus Capbreton
Circus Arena Soirée Jeux Le Circus Capbreton vendredi 6 février 2026.
Circus Arena Soirée Jeux
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
NOUVEAUTÉ lors des Soirées Jeux du Circus Les Tables Donjons et Dragons animées par LynTheWitch !
19h 23h30
Réservation obligatoire 15€ tarif unique (1 boisson + grignotage inclus)
+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€
Vous avez toujours voulu vous mettre à Donjons et Dragons sans savoir par où commencer ? Votre Maître du jeu est en burn out et il vous faut votre dose de dés qui roulent ? Venez au Circus incarner un des personnages prétirés et façonnés tout spécialement pour cette série d’aventures qui se conclura par un combat épique contre un ennemi légendaire !
Le nombre de joueurs sera limité à 5 par session, alors n’attendez pas pour réserver votre place ! .
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Circus Arena Soirée Jeux
NEW for Circus Game Nights: Dungeons & Dragons Tables hosted by LynTheWitch!
7pm 11:30pm
Reservations essential: 15? single price (1 drink + nibbles included)
+ Compulsory annual membership: 5?
