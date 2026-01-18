Circus Arena Soirée Jeux Le Circus Capbreton

Circus Arena Soirée Jeux

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

NOUVEAUTÉ lors des Soirées Jeux du Circus Les Tables Donjons et Dragons animées par LynTheWitch !

19h 23h30

Réservation obligatoire 15€ tarif unique (1 boisson + grignotage inclus)

+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€

NOUVEAUTÉ lors des Soirées Jeux du Circus Les Tables Donjons et Dragons animées par LynTheWitch !

19h 23h30

Réservation obligatoire 15€ tarif unique (1 boisson + grignotage inclus)

+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€

Vous avez toujours voulu vous mettre à Donjons et Dragons sans savoir par où commencer ? Votre Maître du jeu est en burn out et il vous faut votre dose de dés qui roulent ? Venez au Circus incarner un des personnages prétirés et façonnés tout spécialement pour cette série d’aventures qui se conclura par un combat épique contre un ennemi légendaire !

Le nombre de joueurs sera limité à 5 par session, alors n’attendez pas pour réserver votre place ! .

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circus Arena Soirée Jeux

NEW for Circus Game Nights: Dungeons & Dragons Tables hosted by LynTheWitch!

7pm 11:30pm

Reservations essential: 15? single price (1 drink + nibbles included)

+ Compulsory annual membership: 5?

L’événement Circus Arena Soirée Jeux Capbreton a été mis à jour le 2026-01-14 par OTI LAS