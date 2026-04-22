Concert Voix-Liées Les plus beaux Ave Maria Place Saint-Nicolas Capbreton
Concert Voix-Liées Les plus beaux Ave Maria Place Saint-Nicolas Capbreton samedi 2 mai 2026.
Capbreton
Concert Voix-Liées Les plus beaux Ave Maria
Place Saint-Nicolas Eglise Saint Nicolas Capbreton Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Après une ode au printemps chantée accapella par le quatuor vocal de Voix-Liées , la soprano Anne Mestelan accompagnée par le pianiste Tobias Auer vous ravira avec les Ave Maria de Gounod , Schubert , Mascagni , Rombi et Jehan .
Réservation dans les 7 agences de l’Office de Tourisme Landes Atlan
Après une ode au printemps chantée accapella par le quatuor vocal de Voix-Liées , la soprano Anne Mestelan accompagnée par le pianiste Tobias Auer vous ravira avec les Ave Maria de Gounod , Schubert , Mascagni , Rombi et Jehan .
Elle chantera ensuite La Vergine degli angeli de Guiseppe Verdi accompagné par les autres membres de Voix-Liées
En deuxième partie le quatuor vocal (Annie Delétré , Marjorie Courtiau , Sissi Dalmagne et Jean-Pierre Arsaut ) accompagné de Tobias Auer vous interprètera les Ave Maria de Secret Garden , K.Jenkins , Aznavour , C.Franck , E.Tozzi , R.Cocciante .
Pour terminer Anne Mestelan les rejoindra pour l’Ave Maria dit de Caccini (Vavilov)
Venez nombreux pour cette soirée exceptionnelle consacrée à Marie .
Réservation dans les 7 agences de l’Office de Tourisme Landes Atlantique Sud .
Place Saint-Nicolas Eglise Saint Nicolas Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 12 11 arsaut.ijp@orange.fr
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English : Concert Voix-Liées Les plus beaux Ave Maria
The Voix-Liées vocal ensemble will be in concert on Thursday, September 4 at 9pm in the Saint Nicolas church in Capbreton.
They will be presenting works entirely devoted to the contemporary composer Karl Jenkins.
Bookings can be made at any of the 7 Landes Atlantique Sud Tourist Office branches
L’événement Concert Voix-Liées Les plus beaux Ave Maria Capbreton a été mis à jour le 2026-04-22 par OTI LAS
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