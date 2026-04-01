Capbreton

Fête de réouverture annuelle du Jardin du Petit Barthot

Avenue Simone de Beauvoir Capbreton Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 20:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Lancement annuel du Jardin du Petit Barthot Permaculture, Concert, Marché de créateurs, Food Trucks & Inauguration de la Ferme Florale! Au coeur de la forêt !

Chaque printemps, le jardin du petit barthot, lieu associatif d’accueil centré sur la permaculture et le partage, rouvre ce lien qui change au fil des saisons. En 2026, une nouvelle parcelle accueille Morgan et son jardin fleuri, et pour cette réouverture nous prévoyons des petits concerts, un marché créateur, des food trucks, et sûrement quelques ateliers et histoires contées. Parfait pour venir en famille profiter de ce lieu secret au milieu de la forêt. .

Avenue Simone de Beauvoir Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine jardinbarthot@gmail.com

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English : Fête de réouverture annuelle du Jardin du Petit Barthot

Annual launch of the Jardin du Petit Barthot ? Permaculture, Concert, Designer Market, Food Trucks & Floral Farm Inauguration! In the heart of the forest!

L’événement Fête de réouverture annuelle du Jardin du Petit Barthot Capbreton a été mis à jour le 2026-04-12 par OTI LAS