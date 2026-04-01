SPRING Energie 1ère édition Place de la Liberté Capbreton

Capbreton

SPRING Energie 1ère édition

Place de la Liberté Casino De Capbreton Salle océane Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-04-21 20:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Remettons le corps en mouvement viens découvrir la danse du dragon un mélange de YOGA et de Qi Gong portée par la vibration du Gong.

Nous avons planté nos graines pendant l’hiver à travers les méditations collectives; l’arrivée douce du printemps nous invite au renouveau et à l’éclosion.

Je te propose de remettre le corps en mouvement à travers la danse du dragon ?? un mélange de yoga et de gi kong portée par la vibration du gong tout ça en face de l’immensité océanique.

Pensez à prendre un tapis, une couverture. Il est conseillé d’arriver 15mn avant pour s’installer.

Merci à toutes et tous .

Place de la Liberté Casino De Capbreton Salle océane Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : SPRING Energie 1ère édition

Let’s get the body moving again: come and discover dragon dance, a blend of YOGA and Qi Gong carried by the vibration of the Gong.

L’événement SPRING Energie 1ère édition Capbreton a été mis à jour le 2026-04-15 par OTI LAS