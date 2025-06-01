Sentier de la Dune Capbreton Landes

Sentier de la Dune Capbreton Landes vendredi 1 août 2025.

Sentier de la Dune A pieds Très facile

Sentier de la Dune 40130 Capbreton Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2700.0 Tarif :

45mn -2.7km.

Départ au niveau du CERS de Capbreton, face à la plage du Prévent, filez directement à l’entrée du sentier aiguillé par des panneaux pédagogiques.

Depuis ce sentier, observez les blockhaus recouverts de graphismes, la flore dunaire , les dunes de Capbreton et la vigne dunaire…

Très facile

https://www.capbreton.fr/infos-pratiques/environnement/le-littoral/la-strategie-locale/la-protection-de-la-dune/le-sentier-de-la-dune.html

English : Sentier de la Dune

45mn -2.7km.

Departure point: at the CERS of Capbreton, in front of the Prévent beach, go directly to the entrance of the pathway indicated by educational panels

From this path, observe the blockhouses covered with graphics, the dune flora, the dunes of Capbreton and the dune vine…

Deutsch : Sentier de la Dune

45 Min. -2,7 km.

Start: Am CERS in Capbreton, gegenüber dem Strand von Prévent, gehen Sie direkt zum Eingang des Pfades, der durch pädagogische Schilder gekennzeichnet ist

Von diesem Pfad aus können Sie die mit Grafiken verkleideten Blockhäuser, die Dünenflora, die Dünen von Capbreton und den Dünenweinberg beobachten…

Italiano :

45mn -2,7km.

Punto di partenza: al CERS di Capbreton, di fronte alla spiaggia di Prévent, proseguire dritto fino all’ingresso del sentiero, segnalato

Da questo sentiero, osservate i caseggiati ricoperti di grafica, la flora dunale, le dune di Capbreton e la vite delle dune…

Español : Sentier de la Dune

45mn -2,7km.

Punto de partida: en el CERS de Capbreton, frente a la playa de Prévent, ir directamente a la entrada del sendero, señalizado

Desde este sendero, observe los blocos cubiertos de gráficos, la flora dunar, las dunas de Capbreton y la vid dunar…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine