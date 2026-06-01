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Circus & Co Microfest Festival Harley Davidson et Concerts Le Manoir du Petit Fumechon Saint-Vaast-du-Val

Circus & Co Microfest Festival Harley Davidson et Concerts Le Manoir du Petit Fumechon Saint-Vaast-du-Val samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le Manoir du Petit Fumechon

Adresse : 1 Route de Yerville

Ville : 76890 Saint-Vaast-du-Val

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Saint-Vaast-du-Val

Circus & Co Microfest Festival Harley Davidson et Concerts

Le Manoir du Petit Fumechon 1 Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Le Circus & Co Microfest du Manoir du Petit Fumechon continue !
Ce week-end c’est la joie et la bonne humeur réunies autour d’une même passion la Harley Davidson.

Retrouvez les stands d’artisans locaux, les exposants en lien avec les motos, la mécanique, des expositions et animations et plusieurs concerts pop-rock !

Ambiance motard garantie ! Venez nombreux !
Chien bienvenue
Restauration sur place   .

Le Manoir du Petit Fumechon 1 Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34 

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English : Circus & Co Microfest Festival Harley Davidson et Concerts

L’événement Circus & Co Microfest Festival Harley Davidson et Concerts Saint-Vaast-du-Val a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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