HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val

Saint-Vaast-du-Val

HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon

Manoir de Fumechon 1 Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Venez partager un moment unique dans une ambiance conviviale et festive

Au programme

Stands d’artisans locaux

Groupes de musique Pop-Rock

Restauration & animations

Exposition et passion autour de l’univers Harley

Une journée placée sous le signe de la passion, des rencontres et de la bonne humeur

On vous attend nombreuses et nombreux ! .

Manoir de Fumechon 1 Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34

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English : HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon

L’événement HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux