HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val
HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val samedi 6 juin 2026.
Saint-Vaast-du-Val
HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon
Manoir de Fumechon 1 Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Venez partager un moment unique dans une ambiance conviviale et festive
Au programme
Stands d’artisans locaux
Groupes de musique Pop-Rock
Restauration & animations
Exposition et passion autour de l’univers Harley
Une journée placée sous le signe de la passion, des rencontres et de la bonne humeur
On vous attend nombreuses et nombreux ! .
Manoir de Fumechon 1 Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34
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English : HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon
L’événement HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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