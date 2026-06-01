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HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val

HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val samedi 6 juin 2026.

Lieu : Manoir de Fumechon

Adresse : 1 Route de Yerville

Ville : 76890 Saint-Vaast-du-Val

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Saint-Vaast-du-Val

HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon

Manoir de Fumechon 1 Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Venez partager un moment unique dans une ambiance conviviale et festive

Au programme
Stands d’artisans locaux
Groupes de musique Pop-Rock
Restauration & animations
Exposition et passion autour de l’univers Harley

Une journée placée sous le signe de la passion, des rencontres et de la bonne humeur

On vous attend nombreuses et nombreux !   .

Manoir de Fumechon 1 Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34 

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English : HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon

L’événement HD Légende 76, présent au Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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