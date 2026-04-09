Circus Highlife La Jam Le Circus Capbreton
Circus Highlife La Jam Le Circus Capbreton dimanche 3 mai 2026.
Capbreton
Circus Highlife La Jam
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 19:00:00
fin : 2026-05-03 00:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Le Circus présente la Highlife Session, une soirée chaleureuse et vibrante portée par des grooves ensoleillés. Laissez-vous entraîner par une jam highlife acoustique menée par Kyekyeku,
Entrée libre pour les adhérents
Adhésion annuelle à l’association obligatoire à partir de 13 ans 5€
Le Circus présente la Highlife Session, une soirée chaleureuse et vibrante portée par des grooves ensoleillés. Laissez-vous entraîner par une jam highlife acoustique menée par Kyekyeku, guitariste et chanteur ghanéen reconnu pour son énergie, son humour et son sens du partage.
Venez vous détendre, échanger, danser, jouer, boire un verre, goûter un tapas ou un dessert, et vous laisser porter par les rythmes vivants du highlife.
Musiciens, curieux ou simples amoureux de bonne ambiance tout le monde est bienvenu pour rejoindre la fête. .
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Circus Highlife La Jam
Circus presents the Highlife Session, a warm and vibrant evening of sunny grooves. Enjoy an acoustic highlife jam led by Kyekyeku,
L’événement Circus Highlife La Jam Capbreton a été mis à jour le 2026-04-09 par OTI LAS
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