Circus Music Melting Pot Le Circus Capbreton
Circus Music Melting Pot Le Circus Capbreton samedi 25 avril 2026.
Capbreton
Circus Music Melting Pot
Le Circus 12D Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 00:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Rendez-vous mensuel désormais incontournable au Circus, venez partager votre talent et rencontrer des musiciens du coin !
Gratuit pour les adhérents
Adhésion annuelle à l’association obligatoire à partir de 13 ans 5€
Accès 9 bis rue du Hapchot, 40130 Capbreton
Bar et petite restauration sur place
CB à l’entrée (pour adhésions) et au bar à partir de 5€
Rendez-vous mensuel désormais incontournable au Circus, venez partager votre talent et rencontrer des musiciens du coin !
Sur scène il y aura deux amplis guitare à lampe, une basse, une batterie, un clavier, des congas, trois micros et de quoi brancher d’autres instruments en DI. Jam, reprises ou compos, chacun peut s’exprimer. .
Le Circus 12D Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Circus Music Melting Pot
Come and share your talent and meet local musicians!
L’événement Circus Music Melting Pot Capbreton a été mis à jour le 2026-04-22 par OTI LAS
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