Circus Music Melting Pot Le Circus Capbreton

Capbreton

Circus Music Melting Pot

Le Circus 12D Rue du Hapchot Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 00:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Rendez-vous mensuel désormais incontournable au Circus, venez partager votre talent et rencontrer des musiciens du coin !

Gratuit pour les adhérents

Adhésion annuelle à l’association obligatoire à partir de 13 ans 5€

Accès 9 bis rue du Hapchot, 40130 Capbreton

Bar et petite restauration sur place

CB à l’entrée (pour adhésions) et au bar à partir de 5€

Rendez-vous mensuel désormais incontournable au Circus, venez partager votre talent et rencontrer des musiciens du coin !

Sur scène il y aura deux amplis guitare à lampe, une basse, une batterie, un clavier, des congas, trois micros et de quoi brancher d’autres instruments en DI. Jam, reprises ou compos, chacun peut s’exprimer. .

Le Circus 12D Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Circus Music Melting Pot

Come and share your talent and meet local musicians!

L’événement Circus Music Melting Pot Capbreton a été mis à jour le 2026-04-22 par OTI LAS