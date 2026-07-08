Cirk’en rue Klonk et Lelonk Schirmeck
mercredi 8 juillet 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Cirk’en rue Klonk et Lelonk
Parc du Bergopré Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Spectacle par la compagnie Les arts Pitres. Découvrez un spectacle plein d’acrobaties et d’humour Klonk et Lelonk viennent de nulle part et y restent. Ce sont deux gars qui attendent, deux personnages en quête de hauteur. Deux identiques dissemblables, indissociables, incompatibles inséparables, deux mêmes costumes taillés à leur démesure. .
Parc du Bergopré Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 85 secretariat@ville-schirmeck.fr
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English :
L’événement Cirk’en rue Klonk et Lelonk Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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