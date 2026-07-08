Informations pratiques

Schirmeck

Cirk’en rue Klonk et Lelonk

Parc du Bergopré Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 19:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Spectacle par la compagnie Les arts Pitres. Découvrez un spectacle plein d’acrobaties et d’humour Klonk et Lelonk viennent de nulle part et y restent. Ce sont deux gars qui attendent, deux personnages en quête de hauteur. Deux identiques dissemblables, indissociables, incompatibles inséparables, deux mêmes costumes taillés à leur démesure. .

Parc du Bergopré Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 85 secretariat@ville-schirmeck.fr

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English :

L’événement Cirk’en rue Klonk et Lelonk Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche