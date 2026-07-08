Cirk’en Rue Schirmeck
mercredi 8 juillet 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Cirk’en Rue
Le Bergopré Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 21:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Manifestations estivales gratuites, tous les mercredis au parc du Bergopré. Ateliers de 15h00 à 18h00, spectacle à 19h30.
Manifestations estivales organisées par la ville de Schirmeck.
Programme des spectacles à 19h30
mer. 08/07 Klonk et Lelonk par la cie les Arts Pitres
mer. 15/07 Léon Saves the World ! par la cie Ni
mer. 22/07 Rêve encore plus par la cie Foehn
mer. 29/07 Rococo par la cie Rampante
Profitez également de diverses animations les après-midis avec au programme de 15h à 18h les mercredis 08, 15, 22 et 29 juillet des ateliers de peinture, de construction, sensoriels, des initiations aux échecs et découverte du cirque, etc.
De 18h à 21h, profitez de diverses petites restaurations tartes flambées, doner kebab, barbecue, etc. .
Le Bergopré Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 85 secretariat@ville-schirmeck.fr
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English :
Free summer events every Wednesday in Bergopré Park. Workshops from 3:00 pm to 6:00 pm, show at 7:30 pm.
L’événement Cirk’en Rue Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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