Informations pratiques

Schirmeck

Cirk’en Rue

Le Bergopré Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 21:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Manifestations estivales gratuites, tous les mercredis au parc du Bergopré. Ateliers de 15h00 à 18h00, spectacle à 19h30.

Manifestations estivales organisées par la ville de Schirmeck.

Programme des spectacles à 19h30

mer. 08/07 Klonk et Lelonk par la cie les Arts Pitres

mer. 15/07 Léon Saves the World ! par la cie Ni

mer. 22/07 Rêve encore plus par la cie Foehn

mer. 29/07 Rococo par la cie Rampante

Profitez également de diverses animations les après-midis avec au programme de 15h à 18h les mercredis 08, 15, 22 et 29 juillet des ateliers de peinture, de construction, sensoriels, des initiations aux échecs et découverte du cirque, etc.

De 18h à 21h, profitez de diverses petites restaurations tartes flambées, doner kebab, barbecue, etc. .

Le Bergopré Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 85 secretariat@ville-schirmeck.fr

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English :

Free summer events every Wednesday in Bergopré Park. Workshops from 3:00 pm to 6:00 pm, show at 7:30 pm.

L’événement Cirk’en Rue Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche