Cirque Achille Zavatta Zone Cap Émeraude Pleurtuit
lundi 20 juillet 2026 · Zone Cap Émeraude · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Cirque Achille Zavatta
Zone Cap Émeraude Près de l’Intermarché Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-07-25 19:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Le Cirque Achille Zavatta est de retour jusqu’au 27 août, du lundi au samedi à 18 h (pas de spectacle les dimanches), près d’Intermarché Cap Émeraude à Dinard-Pleurtuit.
Venez admirer un grand spectacle 100% traditionnel et revisité !
En exclusivité pour le bonheur de tous les enfants la pat’patrouille et notre ami Stitch !
*restauration disponible sur place
*chapiteau confort et adapté pour tout type de public
*un spectacle inédit pour petits et grands
*ouverture des caisses 30 minutes avant le début de notre spectacle
*payement seulement en espèces, pas de carte bancaire ou de chèque
* réservations possibles à l’avance via Messenger .
Zone Cap Émeraude Près de l’Intermarché Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 98 01 88 12
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English :
L’événement Cirque Achille Zavatta Pleurtuit a été mis à jour le 2026-07-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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