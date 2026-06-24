Médiathèque Découverte du Tufting Médiathèque Pleurtuit
Médiathèque Découverte du Tufting Médiathèque Pleurtuit mercredi 22 juillet 2026.
Pleurtuit
Médiathèque Découverte du Tufting
Médiathèque 2 rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Les bénévoles de la médiathèque vous proposent de découvrir le tufting.
Grâce à la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine, nous tenons à votre disposition l’outillage nécessaire à la découverte de cette pratique ! .
Médiathèque 2 rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20
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English :
L’événement Médiathèque Découverte du Tufting Pleurtuit a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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