Visite rando Cancaval et son histoire Parking de la Pointe de Cancaval Pleurtuit

Visite rando Cancaval et son histoire

Parking de la Pointe de Cancaval Les Baumées de Cancaval Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Envie de nature et d’évasion ? Suivez le guide et partez pour une randonnée-balade à la découverte de la Pointe de Cancaval, de sa flore, sa faune et de son passé !

Ses panoramas à couper le souffle et son sentier boisé, bordé par de splendides petites criques, vous transporteront. Vous découvrirez aussi la richesse historique de ce petit coin de paradis aux airs de paysage méditerranéen. Lieu de passage évident pour les navires et le commerce dès l’époque romaine, sa place stratégique en faisait en effet un point important pour défendre l’estuaire de la Rance. De plus, avant la construction du Barrage, la Pointe protégeait naturellement des fortes marées les ports et les chantiers navals situés en amont de l’estuaire …

Durée 1 h 30.

Prévoir chaussures adaptées à la marche.

Départ parking de la Pointe de Cancaval, les Baumées de Cancaval. 35730 Pleurtuit.

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PMR) 5 €

– moins de 7 ans* gratuit

* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Parking de la Pointe de Cancaval Les Baumées de Cancaval Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite rando Cancaval et son histoire Pleurtuit a été mis à jour le 2026-02-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme