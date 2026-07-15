Cirque Achille Zavatta Zone Cap Émeraude Pleurtuit

Informations pratiques

Pleurtuit

Cirque Achille Zavatta

Zone Cap Émeraude Près de l’Intermarché Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-15 19:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Le Cirque Achille Zavatta est de retour jusqu’au 27 août, du lundi au samedi à 18 h (pas de spectacle les dimanches), près d’Intermarché Cap Émeraude à Dinard-Pleurtuit.

Venez admirer un grand spectacle 100% traditionnel et revisité !

En exclusivité pour le bonheur de tous les enfants la pat’patrouille et notre ami Stitch !

*restauration disponible sur place

*chapiteau confort et adapté pour tout type de public

*un spectacle inédit pour petits et grands

*ouverture des caisses 30 minutes avant le début de notre spectacle

*payement seulement en espèces, pas de carte bancaire ou de chèque

* réservations possibles à l’avance via Messenger .

Zone Cap Émeraude Près de l’Intermarché Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 98 01 88 12

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English :

L’événement Cirque Achille Zavatta Pleurtuit a été mis à jour le 2026-07-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme